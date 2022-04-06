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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen faiz kararı, yatırımcılar tarafından bekleniyor. Peki Merkez Bankası PPK nisan ayı faizi ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:07
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

    Ekonomi gündeminin takipçileri, her ay açıklanan faiz kararını merakla bekliyor.

    Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

    Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki ay faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldı. Şimdi ise gözler nisan ayına çevrildi.

    Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2022 Nisan Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

    MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZİ AÇIKLANDI MI?

    Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı 14 Nisan Perşembe gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi #1


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