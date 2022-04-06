Haberler

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Nisan faizi

Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen faiz kararı, yatırımcılar tarafından bekleniyor. Peki Merkez Bankası PPK nisan ayı faizi ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?