Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? 2021 Ekim PPK toplantısı...

TCMB faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

PPK faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün yapılacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Ekim Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası PPK toplantısı, 21 Ekim Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek.

Kararın 14.00 civarında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

PPK FAİZ KARARLARI 2021

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.

Ekim ayındaki karar ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü duyurulacak.