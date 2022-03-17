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- Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2022 Mart TCMB faiz kararı...
Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2022 Mart TCMB faiz kararı...
Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası mart ayı faizi de belli oldu. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Faiz düştü mü, arttı mı? İşte şubat ayı faiz kararı...
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 14:02
- Güncelleme : 17.03.2022 - 14:03
Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı belli oldu.
Döviz ve altını etkilemesi öngörülen karar, PPK toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşıldı.
Vatandaşlar, ''Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü, yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faizler düştü mü yükseldi mi yoksa sabit mi kaldı? İşte, 2022 mart ayı Merkez Bankası faiz kararı...
MART 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?
Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün yapılan toplantı sonucu faiz karar açıklandı.
Merkez Bankası, mart ayı politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.