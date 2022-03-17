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Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2022 Mart TCMB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2022 Mart TCMB faiz kararı...

Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası mart ayı faizi de belli oldu. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Faiz düştü mü, arttı mı? İşte şubat ayı faiz kararı...