Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında, piyasaların odaklandığı politika faiz oranı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), mayıs ayı toplantısının sonunda; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar içeren toplantı özeti de yayınlandı.

Prof. Dr. Abuzer Pınar TCMB'nın faiz kararını değerlendirdi

"Faizin artırılmaması bekleniyordu"

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Pınar, Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasını değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının yürütülen politikaların sonucunda olduğunu, karar metninin gelen çizgisinin aynı olduğunu vurgulayan Pınar, "Aslında beklenen şey oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmesi beklenmiyordu. Bu karar daha önceki toplantılarda alınan kararlara göre veriliyor. Göstergeler çerçevesinde değil." dedi.

"Makro ihtiyati tedbirlere bir vurgu yapıldı"

Karar metninde makro ihtiyati tedbirlere bir vurgu olduğunu belirten Pınar, konuşmasında "Bunlara da ek bazı önlemler alınabilir şeklinde bir ifade var. Bu ne anlama gelir? Biz bir haftalık repo faizini kullanıyoruz. Belki bunun vadesi daha uzun olabilir ya da Liralaşma stratejisi çerçevesinde ağırlıklı olarak teminat olarak kabul edilebilecek, menkul kıymetlerden varlıkların TL cinsinden olması olabilir. Fakat bunun dışında enflasyona bir vurgu var ama küresel anlamda bir vurgu var." şeklinde konuştu.

Pınar, bir sonraki toplantıdaki faiz hareketinin ne olacağı yönündeki sorumuza, bununla ilgili bir sinyal olmadığını ve öngörülemediğini aktardı.

Toplantı metni

Toplantı metninde açıklanan politikalarda, enflasyonu düşürme ve Liralaşmayı artırma amacı öne çıktı:

Jeopolitik risklere vurgu yapıldı

"Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır.

Küresel gıda güvensizliği

Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

Artan enerji fiyatları ve enflasyon yüksekliği uzun sürebilir

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar.

Dünyada destekleyici para politikaları sürüyor

Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artar

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir.

Cari işlemler dengesi sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmeli

Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.

Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi önemli

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

Liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam ediyor

Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır.



Eldeki tüm araçlar kullanılmaya devam edecek

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Yatırım, üretim ve istihdam artışına uygun zemin aranacak

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."