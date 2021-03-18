Merkez Bankası faizleri yüzde 19'a çıkardı

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelecek faiz kararı açıklandı.

FAİZ 2 PUAN ARTIRILDI

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA

Açıklamada; iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne dikkat çekilerek, "Kurul, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denildi.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ"

Enflasyonda, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğinin de altı çizilen açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmeye devam edilecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

"ÖNDEN YÜKLEMELİ, GÜÇLÜ SIKILAŞMA"

Önden yüklemeli, güçlü sıkılaşma ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılması konularının ön plana çıktığı TCMB açıklaması şöyle sürdürüldü:

"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."