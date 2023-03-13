Merkez Bankası ocak ayı ödemeler dengesini açıkladı Merkez Bankası tarafından ocak ayı ödemeler dengesi açıklandı. Ocak ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 9.8 milyar dolara çıktı. Bu aylık bazda kaydedilen en yüksek cari açık oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Ocak ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon ABD doları açık kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 602 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12 milyar 431 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 454 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 381 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon ABD doları net çıkış kaydedildi.

Beklenti

Beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8 milyar 8 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 490 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon ABD doları net alış yaptığı görülüyor.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon ABD doları net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon ABD doları ve 469 milyon ABD doları net geri ödeme yapıldı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon ABD doları net artış kaydedildi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon ABD doları ve 947 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 9 milyar 341 milyon ABD doları net azalış oldu.