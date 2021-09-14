Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül faizinde düşüş umudu...

TCMB Eylül ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), her ay faiz kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TBMM) temmuz ayında faizleri düşürüp düşürmeyeceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin düşürülmesine dair sinyali geçen haftalarda vermişti.Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz." açıklamalarında bulunmuştu.

Bu kapsamda Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yılın 9. PPK faiz kararının açıklanacağı ''Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...

MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında ise yeni bir karar açıklayacak. Döviz kurları ve altın fiyatları gibi piyasaları etkileyen faiz kararı bu ay belli olacak. Eylül ayı toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.