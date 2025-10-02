Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz ve altından oluşan toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLERDE TARİHİ ZİRVE

Merkez Bankası toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak yeni bir rekora imza attı.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ

Buna göre, 26 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artışla 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Eylül'de 85 milyar 98 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZEVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 499 milyon dolar yükselişle 96 milyar 254 milyon dolara çıktı.

4,1 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolardan 182 milyar 953 milyon dolara yükseldi.