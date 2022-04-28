Merkez Bankası: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için tüketici fiyat tahminini yüzde 23.2 olarak açıklamıştı. Bu raporda tahminin yukarı yönde revize edilmesi bekleniyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Büyümede sürdürülebilir bileşenler güçleniyor.

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir."



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