Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre mayısta yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,81 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayınladı.

Ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahmini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 13,81

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan yüzde 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,55'ten yüzde 9,99'a çıktı.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN DAĞILIMLARI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25.8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25.4 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 24 milyar dolar olarak hesaplandı.

2022 BÜYÜME BEKLENTİSİ 4,1

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'le değişmezken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 19

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.