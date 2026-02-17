Merkez Bankası'ndan bir ilk: Yeni kiracı kira endeksi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilk kez kiralarla ilgili bir araştırmaya imza attı.

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), aynı zamanda kira kaleminin enflasyon görünümüne dair öncü sinyaller üretecek.

Neden yeni kiracılar? Çünkü eski kiracılara gerçek zamlar yansıtılamıyor. TCMB de günün değerlerini yeni kiracılara uygulandığı gerekçesi ile konuyu bu açıdan ele aldığını belirtiyor.

MERKEZİN GÜNCESİ'NDE YAYIMLANDI

Merkez Bankası'nın (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Başuzman Özgül Atılgan Ayanoğlu, Uzman Ezgi Deryol, Müdür Erdi Kızılkaya ve Kıdemli Uzman Duygu Konukçu Çelik tarafından hazırlanan analiz, bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir alt kalemi olarak "Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira Endeksi"ni hesaplayarak kamuoyu ile paylaştığı belirtilen analizde, ancak bu endeksin TÜFE metodolojisi gereği 'aynı konutun' kira fiyatını takip ettiği ve konutlarda kiracı değişiminin sık yaşanmaması nedeniyle yeni kiralardaki fiyat değişimlerini gecikmeli olarak yansıttığı bildirildi.

GÜNCEL DEĞİŞİMİ DOĞRUDAN YANSITAN İLK RESMİ İSTATİSTİK

Analizde, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de, konut kira değerlerindeki güncel değişimi doğrudan yansıtan resmi bir istatistik bulunmuyor. Bu kapsamda TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) hesaplaması için bankalardan alınan değerleme raporlarında yer alan kira değerlemelerini kullanarak YKKE isimli, aylık frekansta yayımlanan bir endeks oluşturdu. Kiralık konut piyasasındaki güncel kira gelişmelerini yansıtan YKKE ve il bazında değerlemesi yapılan konutların birim kiraları, 17 Şubat 2026 tarihinde yayımlanmaya başladı.

ENDEKS İÇİN VERİ KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN KİRA DEĞERLERİ

Analizde, endeks için veri kaynağı olarak, KFE çalışmaları kapsamında temin edilen kira değerlerinin kullanıldığı bildirildi.

KİRA ARTIŞI SÜRECİ

Analizde, endeksteki yıllık artışların 2021 yılının son çeyreğinden itibaren hızlandığı ve 2022 yılının ikinci yarısında zirve seviyelere ulaştığının görüldüğü belirtildi. Takip eden dönemde ise başta İstanbul olmak üzere üç büyük ilde de konut kiralarındaki artış hızının yavaşladığının izlendiği kaydedilen analizde, 2023 yılının ikinci çeyreğinde, Ankara’nın diğer iki büyük ilden kayda değer ölçüde ayrışmaya başladığı ve bu ayrışmanın aynı yılın üçüncü çeyreğinde daha da belirginleştiğinin gözlendiği aktarıldı.

Analizde, "2023 yılı Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından bölgenin yoğun göç almasının, söz konusu ayrışmada önemli bir etken olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasında uygulanan sıkılaşmanın etkisiyle yıllık artış oranlarının 2023 yılının son çeyreğinden itibaren düşme eğilimine girdiği, Türkiye geneli ve üç büyük ilde YKKE yıllık artışlarının Ocak 2026 itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilediği görülüyor." ifadelerine yer verildi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DEKİ ORTALAMA KİRALAR

Yeni kiracı Kira Endeksi, ocakta aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 34,2 arttı.

Endeks Ocak'ta reel olarak ise yıllık yüzde 2,7 arttı.

Endeks aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, 3,5 ve 4,7 arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 38,1, 36,9 ve 38,5 oranlarında arttı.

Sonuçlara göre, 2025 yılının son çeyreğinde, 100 metrekare bir konutun ortanca kira değerinin yaklaşık olarak Türkiye geneli için 22 bin lira, İstanbul için 37 bin lira, Ankara için 21 bin lira ve İzmir için 25 bin lira olarak hesaplandığı bildirilen analizde, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Durum, TCMB’nin yılın ilk Enflasyon Raporu kapsamında ilgili kutu çalışmasında gösterdiği yıl sonu kira enflasyonunun yüzde 30-36 aralığında olacağı öngörüsüyle uyumlu.

KİRA DEĞERLERİ

2025 yılının son çeyreğinde, 100 metrekare bir konutun ortanca kira değeri:

Türkiye geneli için 22 bin lira

İstanbul için 37 bin lira

Ankara için 21 bin lira

İzmir için 25 bin lira