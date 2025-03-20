Merkez Bankası'ndan döviz piyasasının sağlıklı çalışması için karar

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yapacak.

Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin yeni bir hamle daha geldi.

Merkez, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

"TÜRK LİRASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİNE BAŞLANACAK"

TCMB , dün İBB operasyonları sonucunda piyasada yaşanan oynaklıktan sonra bugün "Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri" ile ilgili şu açıklamada bulundu: