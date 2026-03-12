Merkez Bankası'ndan yeni istatistikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dış borç istatistiklerine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE DIŞ BORÇ VE NET DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİNİ TCMB YAYIMLAYACAK

Buna göre, Türkiye dış borç ve net dış borç istatistikleri, uluslararası metodoloji ve Özel Veri Yayınlama Standartları formatıyla uyumlu olacak şekilde TCMB tarafından yayımlanacak.

Öte yandan, daha önce TCMB tarafından Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, şeffaf ve bütüncül yaklaşımla kamuoyuna sunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık Banka tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu. Bu duyuruda, Türkiye dış borç istatistiklerinin, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile 12 Mart'ta TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacağı bilgisi yer almıştı.