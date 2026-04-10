Merkez Bankası'nın 2025 bilançosu Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 bilançosunu açıkladı.

TCMB'nin 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira düzeyinde gerçekleşti.

ALTIN MEVCUDU 4,8 TRİLYON LİRA

Bu dönemde bankanın altın mevcudu 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi.

TCMB ZARARI

Bu sonuçlarla bankanın 2025 dönemi zararı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.

FED'İN ZARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılında da faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıkladı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN ZARARI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon euro zararla kapattı. AMB, 2024 yılını 7 milyar 944 milyon euro, 2023'ü ise 1 milyar 27 milyon euro zararla kapatmıştı.