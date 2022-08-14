Merkez Bankası'nın 8. kez faizi yüzde 14'te bırakması bekleniyor

Merkez Bankası, politika faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak. Önümüzdeki hafta iç piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı var.

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın Beklentisi: Yüzde 14

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

Reuters'ın beklentisi: Yüzde 14

Küresel faiz artışları ve Temmuz ayında yüzdü 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Ayrıca TCMB beklenti anketine göre de politika faizinin yüzde 14'te bırakılacağı öngörülüyor.

Hafta içi verileri

AA'nın haberine göre bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,14 artışla 2.864,25 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 2.896,67'ye çıkardı. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,17 değer kazanarak 17,9403'e yükseldi.

Bu hafta yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 yükselirken, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,4 artış oldu.

BIST 100'de destek ve direnç konumu

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.900 puanın direnç, 2.850 ve 2.830 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Ekonomi gündemi yoğun

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri hafta boyunca açıklanacak şirket bilançoları verileri takip edilecek.