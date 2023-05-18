Merkez Bankası'nın anketine göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 37,17 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17'ye geriledi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyon, faiz, büyüme ve dolar kuru hakkındaki piyasanın beklentisi ay sonu ve yıl sonu bazında belli oldu.

Katılımcıların 12 ay sonrası tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi: Yüzde 37,17

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu.

Faiz beklentisi: Yüzde 8,50

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,73 iken, bu anket döneminde yüzde 9,21 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 8,50 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 23,09 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 TL iken, bu anket döneminde 24,61 TL olarak gerçekleşti.

2023 GSYH büyüme beklentisi: Yüzde 3,7

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

2024 GSYH büyüme beklentisi: Yüzde 4,6

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.