Merkez Bankası'nın beklenen faiz adımı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de verecek.

İç piyasada faiz indirim döngüsüne bu hafta başlaması bekleniyor.

Bu beklenti yapılan anketlere de yansıyor.

TCMB'nin 26 Aralık toplantısı ve buna yönelik beklentiler ana gündem maddesi olarak izleniyor.

TCMB'DEN TARİHİ BÜYÜKLÜKTE FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNE BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Reuters anketine göre TCMB'nin tarihi büyüklükte bir faiz indirim döngüsüne dönüşmesi beklenen sürecin ilk adımını 150 ya da 250 baz puanla Perşembe günü başlatması bekleniyor.

Anket faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl devam edeceğini gösteriyor.

2025 SONUNA KADAR 2.15O BAZ İNDİRİM

Anket katılımcılarının medyan beklentisi, rekor sıkılaştırma sonrası sekiz aydır yüzde 50'de sabit tutulan politika faizinde, bu hafta beklenen ilk gevşeme adımının ardından indirimlerin 2025 sonuna kadar 2,150 baz puana ulaşacağı yönünde.

Bu beklentiye göre politika faizinin 2025 sonunda yüzde 28,5 olması olası.