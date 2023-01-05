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    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 128 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Aralık ile biten haftada 326 milyon dolar arttı.
    • 05.01.2023 - 15:34
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:53
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    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 128 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

    Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Aralık ile biten haftada 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolar oldu.

    Brüt döviz rezervleri 34 milyon dolar azaldı

    Brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalarak 82 milyar 938 milyon dolardan 82 milyar 904 milyon dolara geriledi.

    Altın rezervleri arttı

    İHA'nın aktardığına göre altın rezervleri ise 30 Aralık haftasında 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası nın toplam rezervleri 128 milyar dolar oldu #1


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