Merkezi yönetimler, Ar-Ge harcamalarına 14.3 milyar lira ayırdı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması, 2020 yılında 14 milyar 331 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, geçen yıla ait Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamaları yayınlandı.

Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon lira oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 milyar lira olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 olarak kaydedildi.

2021’DE AR-GE’YE AYRILAN PAY 18.3 MİLYAR LİRA

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.

DOLAYLI AR-GE DESTEĞİ 8 MİLYAR 334 MİLYON LİRA OLDU

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2020 yılında 8 milyar 334 milyon lira oldu.

EN FAZLA FONLAMA GENEL BİLGİ GELİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2020 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 13,4 ile savunma, yüzde 10,2 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,7 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,9 ile eğitim takip etti.

SAVUNMA YÜZDE 28,4 İLE SOSYO-EKONOMİK HEDEFLER ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 44,6 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 7,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,4 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,1 ile eğitim izledi.