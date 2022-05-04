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    Mersin'de Mut kayısısının hasadı başladı

    Baharın gelişiyle birlikte özellikle Amdeniz'de erkenci meyve hasadları arttı.
    • 04.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 14:29
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    Mersin'de Mut kayısısının hasadı başladı

    Mersin'in Mut ilçesinde, coğrafi işaret tescilli kayısının ilk hasadında üretici ve yetkililer bir araya geldi. Burada hasadına başlanan sofralık Mut kayısısında 100 bin ton rekolte beklendiği açıklandı.

    İlk hasat yapıldı

    Palantepe Mahallesi'nde üretici Kemal Tosun'un bahçesinde, erkenci kayısıda ilk hasat yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da buradaki hasada katıldı.

    "Palantepe'de 65 bin dekar alanda kayısı yetişiyor"

    Bayır, gazetecilere, ilçede 65 bin dekar alanda Mut kayısısı yetiştirildiğini söyledi.
    Hasat sezonunun iyi başladığını belirten Bayır, "Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'i ilçemizden yapılmaktadır. Yaklaşık 100 bin ton kayısı rekoltesi beklentimiz var. Mut kayısısı, ilçemizin sahip olduğu mikroklima özelliği sayesinde kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, tamamen organiktir." diye konuştu.

    Mersin de Mut kayısısının hasadı başladı #1

    Sofralık kayısının fiyatı 50-60 lira

    AA'nın haberine göre, üretici Kemal Tosun da sofralık kayısının kilogramının 50-60 liradan satıldığını ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydetti.

    Mersin de Mut kayısısının hasadı başladı #2

    Mersin de Mut kayısısının hasadı başladı #3

    Mersin de Mut kayısısının hasadı başladı #4


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