Mert Başaran: iPhone’a koyduğun parayı Apple hissesine koysan milyonların olur

Vatandaşlar nasıl para biriktireceklerinin derdinde...

Birçok vatandaş, parasını nasıl cebinde tutacağı ve bu parayı nasıl yatırıma dönüştüreceği konusunda soru işaretleri yaşıyor.

Aldığı konuklar ile sık sık gündemi belirleyen Ensonhaber Youtube kanalı, bu soru işaretlerine yanıt hazırladı.

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran para biriktirmekte ve yatırım yapmakta zorlananlara önemli tavsiyelerde bulundu.

İnsanların yanlış yatırım araçlarını tercih ettiklerini ve bunlardan birinin de araç ve telefon satın almak olduğunu ifade eden Başaran, şunları söyledi:j

"ARABA İHTİYACIN VARSA AL, YOKSA ALMA"

"Mesela biz şeyi bilmiyoruz. Yani toplum olarak şunu bilmiyoruz. Yani parayı bir yere koyduğunda doğru bir yerse o para büyüyor. Araç parayı büyütmez. Orada arabanın parayı büyütmediğini ispatlamaya çalışıyorum aslında. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Bana çünkü arabayı yatırım olarak görüyorlar. Abi diyor arabayı alırsan o araba eskiyor, yok oluyor. Zamanla çöp oluyor o para. Ama onu altına bile koysan servet oluyor.

Orada şu çözüm; arabasızlık da değil bu arada. Orada da beni yanlış anlıyorlar. Ben o gün o arabayı da almayın demiyorum. Yani 2005 yılına gelsen sen bana “Mert abi benim elimde Clio alacak param var, alayım mı?” Ben sana şunu derim: Abi alma demem. Arabaya ihtiyacın varsa al, yoksa alma.

Bir 5 yıl daha dayan. O 5 yılda paranın büyüyüşünü görürsün. Ama “Mert bekarım, evliyim, çocuğum var, arabaya ihtiyacım var” diyorsan eyvallah. O zaman da o gün sıfır Clio bu para. Sıfır Clio alacağına 7-8 yıllık araba alırsın tamam mı? O gün 300’e alacağın arabayı 150’ye alırsın, 130’a alırsın. O paranın en azından yarısını altına koyarsın. Senin hem bu araban olur, araba işini çözmüş olursun hem de köşede birikim olur.

"IPHONE ALMAK YERİNE APPLE HİSSESİ ALSAN CİDDİ PARAN OLUYOR"

Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani iPhone olayında da onu anlattım. Anlamadılar yani. Bak bugüne kadar çıktığından beri iPhone’u her modelin yeni modelini değiştirenler var. 1 alıyor, 5 alıyor, 10 alıyor, ne olduğunu da bilmiyorum. Böyle rakama bakıyorlar insanlar. Ondan sonra hatta geçen şöyle bir espri yaptım.

Yani Kerim Rahmi Koç eski iPhone kullanıyormuş. Bir de Guardiola’nın kızı kırık iPhone kullanıyormuş. Onları görsem diyeceğim ki “ne yapıyorsunuz kardeşim, o kadar paranız var, telefonunuzu değiştirin artık” diyeceğim. Bak ya ben parası olan yesin istiyorum. Onlar harcasın. Ama esas sorun bizim gibi ortadaki insanlar harcamasın diyor şimdi. Çünkü o zaman paramız büyümez diyorum. Onların parası büyüse ne olacak? Zaten adamın bilmem ne kadar parası var.

Ama bizim yapmamız hayatımızı değiştirebilir. Şimdi orada şunu anlatıyorum ben araba konusunda tam anlatamadığım konu şu: ya da iPhone’da da aynı şekilde. Abi her yıl çıkan iPhone’a koyduğun parayı iPhone yerine Apple hissesine bile koysan ciddi paran oluyor. Milyonlarca dolara yakın paran oluyor. Bak gerçek, internetten girsinler yapay zekaya da baksınlar çıkıyor. Ben yapay zekaya geçen sordum 2 milyon dolar dedi ya.

"ARABAYI 1 MİLYONA ALIP KALAN 3 MİLYONA YATIRIM YAPACAKSIN"

Diyorum ki 10 yıl sonra 2 milyon doların var mı şu anda? Senin elindeki telefon mesela iPhone mu şu anda? Tamam. Senin 2 milyon doların var mı? Yok.Çıktığından beri alıyor musun? Alıyorsun. Abi keşke her seferinde iPhone almasaydın da her seferinde Samsung alsaydın, eski ucuz Samsung’lardan ve o paranın yarısını, bak telefonsuz kalın demiyorum, o paranın yarısını Apple hissesine yatırsaydın sen 2 milyon diye 1 milyon doların olacaktı.

Bugün acayip zengin olmuş olacaktın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani arabasız kalın, telefonsuz kalın demiyorum. Yani taşla, buharla iletişim kurun demiyorum insanlarla. Telefonsuz kalmayın ama 50 bin liralık telefon alacağına 10 bin liralık telefon alırsan, kalan 40 bini altına koyarsan o para çoğalıyor. Ama 150 bin liralık telefon alırsan o para çöp oluyor.

Bunu anlatmaya çalışıyorum ama tabii ya anlamak istemiyorlar ya ben tam anlatamıyorum. Eee ben de tam çözemedim yani. Ama bugün yani senin yaşında bir genç şu an 4 milyonluk bir araba alacak paran var diyelim. 4 milyonluk bir araba alırsan senin hatandır. 4 milyonluk araba almayacaksın. 1 milyonluk arabayı alacaksın. O 3 milyonu da bu dediğim yatırımlara koyacaksın. 10-15 yıl sonra o zaman işte bir şey sahibi olursun, özgür olacak paran olur."