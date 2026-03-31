Mert Başaran kredi kartlarındaki tehlikeyi anlattı: Para nereye gidiyor bilmiyoruz

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Burada 'ekonomi'ye dair merak edilenleri anlatan Mert Başaran, nakit para ile kredi kartı harcamalarına ilişkin farklı açıkladı.

"NAKİT KULLANILAN PARA HİÇ ERİMİYOR"

Nakit paranın ekonomideki döngüsünü aktaran Başaran, "Bu para elden ele dolaşarak hep sistemde kalıyor, hiç erimiyor." dedi.

Verdiği '200 lira' örneğiyle dolaşımın nasıl sağlandığını açıklayan Başaran, "Eğer aynı parayı kredi kartından kullanırsanız, sonunda bu para eriyerek 0'a düşüyor ve bütün para sisteme kalıyor." ifadelerini kullandı.

"NAKİT PARA HEPİNİZİN CEBİNDE DOLAŞIYOR AMA HEP 200 LİRA"

20 lira bir para göstereceğim size tamam mı 20 lira büyük para değil 20 lira şimdi bu 20 lira tamam mı; şimdi eğer siz bunu bak bilinmeyen bir şey söyleyeyim kredi kartı konusunda mesela çok önemli kredi kartı enteresan bir şey. Bunu 20 değil 200 olarak düşün ya da dolar olarak düşün tamam mı? 100 dolar diye düşün sen.



Şimdi kredi kartı kullanmadığında bu 100 doları kameraman arkadaşa veriyorum çünkü benim kamera işimi çektiği için veriyorum ya da 200 lirayı bunu alıyor sana veriyor, sen onun saçını tıraş ettin diye. Sen alıyorsun 200 lirayı, sen saç tıraşından sonra arabayı yıkatıyorsun, o 200 lirayı alıyor o para devamlı dönüyor ve hep 200 lira 200 lira hiç erimiyor. Bu para hepinizin cebinde dolaşıyor ama 200 lira sistemde kalıyor. Sistem: O iki tane büyük bilinen global kredi kartı şirketi.

"20-25 AYLIK PARANI KREDİ KARTI ŞİRKETİNE KAPTIRIYORSUN"

Yine bir komplo teorisi söyleyeceğim. Bir tane Avrupalı bir bakan mıdır nedir adam bu İsrail olayında çok konuştu diye bak, çok konuştu diye adamın; o iki tane global kart şirketi kartlarını kapattı. Kartlarını kapattı. Gerçekten Twitter'a düştü. Anlatabiliyor muyum?



Yani aslına bakarsan biz ayda sen mesela 100 lira mı harcıyorsun? Abi bak 100 lira mı harcıyorsun ayda? 100 lira harcıyorsan 20 ay boyunca 100 lira harcadığında aslında sen 20 çarpı 100 lira harcıyorsun ya o 100 lirayı, yüzde 5'ten kredi kartı şirketlerine verdiğini o 100 liranın hepsi kredi kartı şirketin oluyor. Sen 20 ayda kredi kartına çalışıyorsun. Aslında ondan sonraki hayatın boyunca 20 aydan belki 10 tane yaşıyorsun, 20 tane yaşıyorsun. Aslında sen bir ömrün boyunca 20-25 tane bir aylık paranı yani bir yılda, bir ömürde 4 kere harcadığın parayı o kredi kartı şirketine kaptırıyorsun ve bundan ruhun bile duymuyor.

"BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA OLUR"

Şimdi bunu anlatan bir adamı, çok anlatmasını istemiyorlar tabii ki. Onun yerine kredi kartı güzellemesi ya ama kredi kartının çok faydası var Mert Bey ben aldım mı yüzde 3 yüzde-4 bankadan faizden para kazanıyorum.



Doğru var tabii ama bedava peynir fare kapanında olur. Adamlar sana zaten onu o yüzden veriyor. Sen oradan yüzde 3 kazanıyorsun gibi geliyor ama buradan acayip bir para. O yüzden hani kredi kartının kullanım mantığını anladın değil mi yani?



Kredi kartı aslında şu: Parayı dolaştırdığında 20 tane alışveriş yaptığında bu para sıfıra düşüyor ve bütün para kredi kartı şirketi olan iki tane global devin eline geçiyor o para.

"5 BİN LİRA MAAŞI OLANLAR 15 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPMAYA BAŞLADILAR"

O paralarından, bu sistemi; kredi kartı sistemini bulan adam kimse müthiş bir şey. Dünyaya büyük kazı katmış. Yani bununla ilgili, bunun nedenine hatta yine inanmayanlar olabilir.



Bunu Cem Boyner anlatıyor, aynen şöyle anlatıyor: Rahmetli Nurettin Güven amca diyor ilk YKM’nin sahibiydi diyor. Zamanında diyor kredi kartı Türkiye'de yok diyor. Ankara’da memurlar diyor marka giymek istiyor diyor, giyemiyorlar diyor. Bir kart çıkardık diyor, böyle o zaman kredi kartı değil farklı bir sistemle diyor. Bir baktık diyor 5 bin lira maaşı olanlar diyor hemen gidiyor 15 bin liralık alışveriş yapmaya başladılar diyor. Ondan sonra diyor işte edvent'ı çıkartıp kurdum diyor, sattım global bir şirkete falan filan.

"KREDİ KARTINN AMACI ÖNDEN BORÇLANDIRARAK HAYIR DİYEMEYECEK HALE GETİRMEK"

Bir başarı hikayesidir onunki, Türk olarak bunu yapması ama matematiği anlıyorsun değil mi abi? Kredi kartının temel amacı senin gidemeyeceğin tatile, alamayacağın arabaya, yiyemeyeceğin yemeğe gitmeni sağlayıp, seni önden borçlandırmak. Önden borçlandırdığın için de hayır diyemeyecek hale getirmek.



Bugün kredi kartı olmasaydı dünyada emin ol şu anki zulümlerin çoğuna çok daha fazla ses çıkarılırdı. Ama şu an biri tam sesini çıkaracak abi "Ay sonu benim iki aylık ödemem var, geçen yılın tatilini ödemem lazım, çocuğun özel okul masrafı var" diyor.



Dolayısıyla maalesef böyle bir küresel sistem olmuş ve paranın da nereye gittiğini anlayın bakın yani 20 kez kullandığında bir kredi bir kredi kartını o kullandığın paranın neredeyse hepsi o direkt o şirketlere gidiyor. Bir insan ömründe harcadığın parayı düşün, 5-6 tane para o global şirketlere gidiyor ve onlar da nereleri destek oluyorlar, ne yapıyorlar, siz düşünün.