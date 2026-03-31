Rasim Ozan Kütahyalı: CHP'nin genel başkanı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem, yolsuzluklar ve rüşvet...

CHP'li belediyeler, yolsuzluk ve rüşvet ağlarıyla anılıyor.

Bu kapsamda da bu sabah saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi.

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde bir de "mutlak butlan" ihtimali var.

CHP İÇİN KRİTİK GÜN YARIN

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Nisan'a ertelendi.

İddianamede; CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

CHP'de gündem bir hayli yoğun ve değişken.

CHP'nin gündemine ilişkin ise Rasim Ozan Kütahyalı'dan önemli bir değerlendirme geldi.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Kütahyalı, yarın gerçekleşecek olan davada mutlak butlan kararını beklemediğini söyledi.

Kütahyalı buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne dair de değerlendirme yaptı ve şöyle dedi;

"MUTLAK BUTLAN BEKLEMİYORUM"

"Bana göre, benim tahminim Çağlarcığım, yarın mutlak butlan kararı çıkmaz diye bekliyorum.

"YARIN ERKEN OLUR"

Ama orta vadede, vadesini bilemem, yakın vade, orta vade mutlak butlan kararının çıkacağına eminim diyebilirim. Yani yarın için karar beklemiyorum, yarını erken olur diye düşünüyorum.

"KILIÇDAROĞLU DÖNECEKTİR"

Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır diye görüyorum, öngörüyorum. Tek ben değil, İmamoğlu'nun en yakın adamı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da bunu böyle öngörüyor.

"İKİ AYRI PARTİ OLACAK DİYE GÖRÜYORUM"

'Mutlak butlan bekliyoruz, B planımız hazır' diyor. İki ayrı parti olacak görüyorum; Özgür Özel-İmamoğlu partisi ve Kılıçdaroğlu CHP'si. Ama yarın mutlak butlan kararı çıkacağını düşünmüyorum."