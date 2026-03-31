Tasarruf uzmanı Mert Başaran: Dolar ve altın enflasyon karşısında sürekli kazandırmaz

Vatandaşlar krizlerde parasının korumanın yollarını arıyor...

Tasarruf uzmanı Mert Başaran, Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, altın ve döviz birikimlerinin enflasyon karşısındaki durumunu değerlendirdi.

Başaran, özellikle doların değer kazanıyor gibi görünse de enflasyon karşısında kaybettirdiğini vurguladı.

"DOLAR, ENFLASYONA KARŞI KAYBETTİRİR"

Başaran, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verirken, “Dolar sürekli artıyor gibi görünür ama enflasyon bazında daima kaybettirir. Bu yüzden insanlar genellikle yanlış yönlendiriliyor. Global sistem bunu öğretmek istemiyor.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KAPATILMASI

Başaran, ekonomik bilgilendirmelerinin sosyal medyada sık sık engellendiğine de dikkat çekti:

Instagram ve TikTok hesaplarım sürekli kapatılıyor. İnsanların bazı ekonomik gerçekleri öğrenmesini istemiyorlar. Doların enflasyonu ve paranın gerçek değer kaybı anlatılmıyor.

"DOLAR YÜKSELSE DE GERÇEK KAZANÇ ELDE EDEMEZSİNİZ"

Başaran, doların yükselişi karşısında kazanç sağlanamayacağını belirterek şunları söyledi:

Dolar 70 lira olsa da paranız yine erimiş olur. Çünkü doların kendi enflasyonu var. 100 doların değeri, yıl sonunda 107-110 dolar gibi bir değere ulaşabilir. Paranız artıyor gibi görünse de aynı malı aynı fiyattan alamayacaksınız.

"ALTIN VE DİĞER PARALARIN DURUMU DA AYNI"

Başaran, sadece doların değil, tüm yabancı paraların ve altının da enflasyona karşı aynı riski taşıdığını vurguladı:

Euroda da aynı durum geçerli. 35 dolar değerindeki bir evin kapısını artık o fiyata alamazsınız. Gerçekler bu, ancak çoğu kişi bunu bilmiyor.

ENFLASYONUN GERÇEK ETKİSİ

Başaran, doların artışının yanıltıcı olduğunu belirterek, “Dolar yüzde 20 artmış gibi görünür, ama enflasyon yüzde 50 ise, paranızın yüzde 25-30’unu kaybetmiş olursunuz. Amerikan Merkez Bankası’na bedava para veriyorsunuz ama farkında değilsiniz.” dedi.

Tasarruf uzmanı, yatırımcıları bilinçli olmaya çağırarak, ekonomik verileri ve enflasyon etkisini göz önünde bulundurmadan döviz veya altın birikimi yapmanın riskli olduğunu vurguladı.