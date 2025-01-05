Milli Saraylar geçen yıl 8,7 milyon turisti ağırladı

AA

Tarihi ve kültürel miras eserlerine ziyaret sayıları açıklandı.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024'te Milli Sarayları ziyaret edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 7 milyon 261 bin 241'den, 8 milyon 709 bin 27'ye yükseldi.

Uluslararası değere sahip tarihi eserleri geleceğe aktarma sorumluluğu taşıyan Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı 2024’te, bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı.

TOPKAPI SARAYI

Tarihi miras eserlerinin önde gelen yapılarından Topkapı Sarayı 4 milyon 683 bin 250, Dolmabahçe Sarayı ise 1 milyon 384 bin 383 kişiyi konuk etti.

YILDIZ SARAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Temmuz 2024’te halkla buluşan Yıldız Sarayı, açıldığı günden itibaren 447 bin 586 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

BEYLERBEYİ SARAYI

Yaz aylarında bahçesi ve rıhtımı geç saatlere kadar açık bulunan Anadolu Yakası'ndaki Beylerbeyi Sarayı'nı, 649 bin 460 turist ziyaret etti.

Küçüksu Kasrı da 203 bin 133 kişinin ziyaret güzergahı arasında yer aldı.

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ

Sanatseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 512 bin 674'e ulaştı.

Müze, zengin koleksiyonu, bahçesi ve atmosferiyle öne çıktı.

ANKARA PALAS

Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Ankara Palas, kapılarını ziyaretçilere açtığı 21 Şubat 2024'ten itibaren 188 bin 471 kişiyi konuk etti.

Cam sanatının nadide eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 175 bin 480 ziyaretçi ağırladı.