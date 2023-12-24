Milyonlar asgari ücret zammını bekliyor! AK Partili isim tarih verdi İlk ve ikinci toplantının geride kaldığı asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantının bu hafta içi yapılması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanacağını söyledi.

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Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret maratonu da başladı...

Milyonlar genel sağlık sigortası primlerinden kıdem tazminatına kadar çok sayıda kalemi etkileyecek olan asgari ücret zam oranını bekliyor.

Rakamın cuma günü açıklanacağı ifade edilirken yüzde 40-yüzde 50 arasında bir zammı yapılması bekleniyor.

Gözler üçüncü toplantıda

İlk iki toplantıda tarafların rakam açıklamaması gözleri bu hafta yapılması beklenen üçüncü toplantıya çevirdi.

İlk rakam TİSK tarafından verilecek. Taraflar arasındaki pazarlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hakem rolü üstlenecek.

Rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Toplantının ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 3. Asgari Ücret Toplantısı için önemli açıklamalar yaptı.

Akbaşoğlu, görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ücretin de cuma günü açıklanacağını ifade etti.

29 Aralık'ı işaret etti

Akbaşoğlu asgari ücrete ilişkin şunları kaydetti:

Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz.

Kabine Toplantısı'nda refah payı görüşülecek

Yılın son Kabine toplantısının geçtiğimiz hafta yapılması planlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programını nedeniyle gerçekleştirilmedi.

Yılın son Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılması planlanıyor.

Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Asgari ücret için konuşulan rakamlar

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak rakamlar ise şu şekilde:

- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

"Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Asgari ücret komisyon çalışmalarına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:

Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

İşçi ve işveren vergi indiriminde mutabık

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.