Moody’s: Avrupa’da tüketici güveni durgun

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu, aşıların piyasaya sürülmesinin tüketici güveninde iyileşme sağlayamadığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten, koronavirüs salgınının etkilerine dair açıklama geldi.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Avrupa’da ekonomik aktivitenin genel ortalamanın altında olduğu, yüksek gelir seviyesindeki tüketicilerin geçen yıl uygulanan ilk karantinaya benzer şekilde birikim yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE İYİLEŞME SAĞLANAMADI

Açıklamada, aşıların piyasaya sürülmesinin şimdiye kadar tüketici güveninde herhangi bir iyileşme sağlayamadığı, fakat tüketici ve işletmelerin kısıtlamalara daha fazla adapte olması sebebiyle perakende satışlardaki düşüşün sınırlı seviyede kaldığı belirtildi.

"TÜKETİCİ ALGISI ZAYIF KALACAK"

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında değerlendirmesine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Vincent Allilaire, "Avrupa’da tüketici güveninin salgına ilişkin kısıtlamalar gevşetilene kadar durgun seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Aşılar yaygın bir şekilde yapılırken, önümüzdeki birkaç ay boyunca kısıtlamaların uzatılması muhtemelen tüketici algısının zayıf kalmasına neden olacaktır.” ifadelerini kullandı.