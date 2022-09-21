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    Moskova Borsası, İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandırıyor

    Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmanın sonlandırılacağını açıkladı.
    • 21.09.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:27
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    Moskova Borsası, İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandırıyor

    Ukrayna ile savaş halinde olan ve özellikle Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlarla ekonomik kaygılar yaşayan Rusya, finans alanında yeni bir karar daha aldı.

    Moskova Borsası (MOEX), bir açıklama yaparak döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi.

    "Sterlinle işlem yapmak zor ve tehlikeli"

    Rusya'da Moskova Borsası’ndan yapılan açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.

    Döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemler duracak

    AA'nın haberine göre, açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

    Moskova Borsası, İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandırıyor #1


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