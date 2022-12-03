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Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi

Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. 3 gün sonra ise 69 kuruş indirim gelecek…