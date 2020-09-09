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    Motorine indirim: 10 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.
    • AA
    • 09.09.2020 - 16:47
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    Motorine indirim: 10 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.

    KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Motorine indirim: 10 Eylül den itibaren geçerli olacak #1

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