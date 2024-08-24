Haberler



Ekonomi



Motorine indirim, otogaza zam geldi

Motorine indirim, otogaza zam geldi Akaryakıt fiyatları değişti. Brent petroldeki düşüş nedeniyle benzinde yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrasında beklendiği gibi motorinde de fiyatlarda 78 kuruşluk indirim yaşandı.