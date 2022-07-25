Motorinin ardından benzine de indirim yolda

Motorine 26 Temmuz itibariyle gelecek olan 92 kuruşluk indirimin ardından benzinde de 27 Temmuz itibariyle 48 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş akaryakıt krizine sebep olurken, brent petrolin düşmesi, benzinde ve motorinde indirim olarak yansıyor.

Araç sahiplerine motorinden sonra benzinde de indirim müjdesi geldi.

Motorine 92 kuruş

Motorine 26 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim bekleniyor. Gece yarısı gelecek indirimle beraber İstanbul’da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düşecek.

Benzine 48 kuruş

Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. Benzinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.

Gelecek indirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22.25, Ankara ve İzmir' de 22.36 liradan satılacak.



