Motorlu araç satıcılarından araç alacaklara uyarılar

AA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, araç satın almak isteyenlerin, otomotiv ticaret merkezlerinden ve yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapmaları durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını bildirdi.

Erkoç, açıklamasında, otomobil ve diğer taşıt alışverişlerinde yetki belgesinin bulunmasının önemini vurguladı.

"İKİNCİ ELDE DEVİR İŞLEM SAYISI ARTTI"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, geçen yıl, noterler aracılığıyla 7 milyondan fazlası otomobil olan 10,7 milyon taşıtın devir yoluyla el değiştirdiğine dikkati çeken Erkoç, ikinci el taşıt pazarında devirlerin yıllık bazda arttığını belirtti.

Erkoç, 2024'ün ilk yarısındaki satışlarda yaşanan azalışa işaret ederek, yılın ikinci yarısında ise piyasada canlanma görüldüğünü bildirdi.

"OTOMOBİL SATIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA"

Otomobil satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını ifade eden Erkoç, bu ili Ankara ve İzmir'in takip ettiğini kaydetti.

"KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSEK"

Erkoç, vatandaşların finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntılara da değinerek, bankaların uyguladığı kredi faiz oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

"KREDİ VADELERİ DÜŞÜK"

Taşıt kredilerinde vadenin düşük olduğunu aktaran Erkoç, "Bundan dolayı maalesef piyasada durgunluk var. Ancak pandemi sonrası arz düşüklüğü ve araç bulunabilirliğinin zorlaşması, stokçuların ortaya çıkması gibi nedenlerle yükselen fiyatlar da yüzde 20'lerin üzerinde geri geldi. Artık araçlar gerçek değerinden satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ ALIN"

Erkoç, Ramazan Bayramı ve bahar aylarının gelişiyle araca olan talebin artacağını belirterek, bu durumun fiyatların artmasına neden olacağını anlattı.

"SIFIR ARAÇ FİYATI YÜKSELEBİLİR"

Maliyet artışları, satın alma gücünün düşmesi ve faiz oranlarında önemli indirim olmayışı gibi nedenlerle sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğini bildiren Erkoç, şöyle devam etti:

Bununla talebin sıfırdan ikinci ele kayacağını ve ikinci elde de fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarını, bütçelerine uygun aracı almalarını tavsiye ediyoruz.

"BİLMEDİĞİNİZ KİŞİLERLE TİCARET YAPMAYIN"

Erkoç, otomobil satışlarında uygun fiyatlar nedeniyle alım satımların hız kazanacağını ifade ederek, bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

"KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT"

İlan sitelerinde "cazip" fiyatlarla kapora dolandırıcılığı yapıldığını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

Tüketiciler, karşılarında muhatap bulabilecekleri otomotiv ticaret merkezlerinden, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yaparlarsa herhangi sorun yaşamazlar.

"TSE STANDARTLARINA UYGUNLUK KONTROL EDİLMELİ"