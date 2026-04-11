Muhasebeci ve müşavirlik sınavları için tarihler belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarının tarihlerini açıkladı.

Buna göre, yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının 25 Temmuz'da, yeminli mali müşavirlik sınavlarının da 19-28 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SINAVLAR ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE

İlanına göre, 2026 yılı ikinci dönem SMMM sınavları, 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Bu yılın ikinci dönem YMM sınavları da 19-28 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1 Haziran-3 Temmuz, tekrar katılacaklardan da 13-31 Temmuz döneminde başvuru alınacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 3 Temmuz itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

ÖN BAŞVURULAR

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı daha sonra duyurulacak.