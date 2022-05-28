Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.921
-1.23%
BTXN Coin
12.79
-3.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Murat Kurum: Kira artışlarıyla ilgili düzenleme 10-15 gün içinde Meclis'e gelebilir

    Murat Kurum: Kira artışlarıyla ilgili düzenleme 10-15 gün içinde Meclis'e gelebilir

    Kiralık evlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bu sorunum çözümü neteliğinde bir çalışma için tarih verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kira ve konut fiyatları alım gücünü zorlayan bir oranda artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut finansman desteğinin verilmesinin ardından rakamlar daha da yukarıya çıktı.

    Devletin organları devreye girdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm dünyada yaşanan bu olumsuz gelişmenin giderilmesi için denetimlerin artırılması gündeme geldi. Para cezaları uygulandı ve bir yasa değişikliğine gidilmesine karar verildi.

    Kira artışını önleyecek kanun için tarih verildi

    Çalışma grubu oluşturuldu

    Kira artışlarıyla ilgili ne gibi çözüm önerileri üzerinde çalışıldığı sorulan Kurum, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturulduğunu, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

    "Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'te"

    Bakan Kurum NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken, konuyla ilgili yapılan çelaşmalar için tarih vererek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de "Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir." açıklamasını yaptı.

    Murat Kurum


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Merkez Bankası: Konut fiyatlarında normalleşme bekleniyor
    Emlak

    Merkez Bankası: Konut fiyatlarında normalleşme bekleniyor

    Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz
    Türkiye Kupası

    Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz

    Görüş Bildir