Murat Kurum: Konya'da yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşehrimiz kalmayacak

Konyalıların yaşam standartlarının yükseltilmesi için yeni adımlar atıldı.

Konya'da "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut" ve "Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan" Kura Çekim Töreni yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törene katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

"Konya'da yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşehrimiz kalmayacak." diyen Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez sıfır atık konsepti ile tasarlanan 2 bin 500 bağımsız bölümlü sanayi sitesinin kurulduğunu da bildirdi.

"BİZ KONYA'NIN, KONYALI HEMŞERİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sözlerine "Ramazan-ı Şerif'in ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." diye başladığı törende Konyalılara şöyle seslendi:

"Biz Konya'nın, Konyalı hemşerilerimizin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da inşallah hep birlikte, bütün arkadaşlarımızla birlikte yanında olmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz diyorum. Ve sizlere Konya sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum.

KONYA YATIRIMLARI VE KURA HEYECANI

Kıymetli kardeşlerim, biz Konyalı kardeşlerimize, sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizi hemşerilerimize mahcup etmeyen Cenab-ı Allah'a sonsuz şükrediyorum. Çünkü bugün emeğiyle, suyuyla büyüdüğüm, gerçekten hizmetinde bulunmaktan şeref duyduğum Konya'mız için tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Konya'mıza verdiğimiz iki büyük sözü, iki büyük hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. Konya'nın her ilçesini, her köyünü heyecana sevk eden yeni yuvalarımızın kuralarını çekiyor ve yine Konya'nın her ilçesini sevk eden, bu manada heyecanlandıran, işte iş yerleriyle, bereketli dükkanlarıyla 2 bin 548 dükkan ve iş yeriyle Konya tarihinin en büyük projesinin, her noktasında uygulanan sıfır atık konseptiyle dünyaya örnek olacak Yeni Konya Motorlu Küçük Sanayi Sitesinin kurasını, coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Ben yeni yuva heyecanı yaşayan on binlerce Konyalı kardeşime, binlerce aileye rızık kapısı olacak dükkanlarına kavuşacak alın teri kahramanlarına, ahilik ruhunun bugünü işte en önemli temsilcisi olan Konya esnafımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

HİZMET ANLAYIŞI VE ŞEHİRCİLİK

Kıymetli kardeşlerim, tabii şimdi sizlere, razı olan bu gözlere, dua eden bu yüzlere bakınca duygulanmamak elde değil. İnanın şu eserleri yaparken gücümüzü, azmimizi, heyecanımızı sizin yanınızda büyümenin şerefinden, sizden gördüğümüz bu kardeşlikten alıyoruz. O güçle çalışıyor, o güçle üretiyor, o güçle Konya'mıza değer katıyoruz. İstiyoruz ki Selçuklu'nun emanetini yüreğinde taşıyan Konya'mız ilmiyle, irfanıyla, güzelliğiyle bilinsin. Gençlerimiz kütüphanelerinde ilimle buluşsun. Parklarında nefes alsın, kültürle, sporla büyüsün. Ortaya koyduğumuz her eserde bu hayale biraz daha yaklaşıyor ve tarımdan işte ulaşıma her alanda Konya'mıza yakışır hizmetleri hep birlikte hayata geçiriyoruz.

Dertliyiz ve işte tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu mücadele için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. İnsanımız nefes alsın, çocuklarımız güvenle oynasın, gençlerimiz huzurla vakit geçirsin diye 14 ilçemizde tam 2,5 milyon metrekarelik yeşil alanı, 16 millet bahçesini Konya'mıza kazandırdık. Doğaya saygılı bir şehircilik anlayışıyla bu alanları bisiklet yollarıyla buluşturarak çevre dostu bir yaşamı hep birlikte teşvik ettik.

TOPLU KONUT PROJELERİ (İLK EVİM)

Tabii biz Konyalı kardeşlerimize ne kadar hizmet etsek az. O yüzden durmuyoruz. Konya'mıza yeni eserler vermek için canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz. İşte birazdan İlk Evim projemiz kapsamında şehrimize kazandıracağımız 15 bin 200 yeni yuvanın kuralarını hep birlikte çekeceğiz. Akşehir'den Ereğli'ye, Bozkır'dan Seydişehir'e, yine Karapınar'dan burada Selçuklu'ya kadar Konya'mızın hemen hemen her ilçesinde toplamda 15 bin 200 konut kazandırıyoruz. Kuracağımız mahalle konaklarıyla mahalle kültürünü inşallah yeniden canlandırıyoruz. Bu yuvalar tabii tamamlandığında, sizler o yuvalara girdiğinizde Konya'mızda hem kira fiyatları hızla düşecek hem de konut satış fiyatları olabildiğince en aşağı seviyeye inecektir. Ve tecrübeyle biliyorum ki Konya'da yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerimiz inşallah kalmayacak. Kalmayana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu projeleri hayata geçirmeye inşallah devam edeceğiz.

SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ VE VERİLEN SÖZLER

Murat Kurum, sözlerini "Tabii bu söz öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği sözlere benzemez. Biz sözümüzü hamdolsun tutarız." diyerek şu ifadalarla seslendi: