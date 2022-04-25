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    Muş Ovası'nda karlar eridi, tarım mesaisi başladı

    Artık ekim sezonu açıldı ve Muş Ovası Türkiye'nin gıdasını karşılamaya hazır hale geldi.
    • 25.04.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:33
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    Muş Ovası'nda karlar eridi, tarım mesaisi başladı

    Muş Ovası geniş ve bereketli topraklarında tarım ürünlerinin yetişmesi açısından önemli bir nokta.

    Muş'ta çiftçiler, en geniş ekilebilir tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, ekim mesaisine başlamanın heyecanını yaşıyor.

    Muş Ova'sından kar örtüsü kalktı

    Havanın ısınması ve kar örtüsünün kalkmasıyla tarlaya inen çiftçiler, traktörlerle arazilerini sürüyor, tohumları toprakla buluşturuyor.

    Buğday, ayçiçeği, şeker pancarı ve silajlık mısır ekiliyor

    Ovadaki 64 bin dekar alanda ekim yapan bir tarım işletmesi de 24 traktör, 3 ilaçlama makinesi, 10 kamyon ve 150 işçiyle buğday, ayçiçeği, şeker pancarı ve silajlık mısır ekimi yaptı.

    Muş Ovası nda karlar eridi, tarım mesaisi başladı #1

    Bu yıl verimli bir sezon bekleniyor

    AA'nın haberine göre, İşletme Müdürü Hanifi Yağmur, bu yıl etkili olan yağışlardan sonra verimli bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini belirterek, "İlkbaharın gelişiyle toprak işlemesi yapmaya başladık. 31 bin dekarda ayçiçeği, 28 bin dekarda buğday, 500 dekarda silajlık mısır ve 500 dekarda ise şeker pancarı ekimi yapacağız. İlkbaharın gelişi ve toprak tavının oturmasıyla 18 traktörle toprak işlemesi, 6 traktörle de ekimimizi yapıyoruz. Bunların yanında 3 ilaçlama makinesiyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada 150 işçimiz bulunuyor." diye konuştu.

    Muş Ovası nda karlar eridi, tarım mesaisi başladı #2


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