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    Muş Ovası'ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton

    Buğday üretimi dünyada değer kazanmışken, Türkiye'de de ürünün ekimi yapılan alanlarda rekolte beklentileri artıyor.
    • 28.07.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 14:00
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    Muş Ovası'ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton

    Türkiye'de buğdayın yoğun olarak ekildiği ve büyük ölçüde verim alınan bölgelerden birisi olan Bereketli Muş Ovası'ndan, bu sezon 375 ton buğday elde edilmesi bekleniyor.

    Rusya-Ukrayna savaşı buğday konusunda önemli üretici konumunda olan iki ülkenin ihracatını kısıtlayınca, yurt içindeki faaliyetler daha geniş sahalarda yürütülmeye devam etti.

    Muş Ovası'nda başaklar olgunlaştı

    Geniş ve düz arazileri sayesinde tarımın yaygın şekilde yapıldığı Muş Ovası'nda 1 milyon 250 bin dekar alanda buğday yetiştiren çiftçiler, başakların olgunlaşmasıyla başladıkları hasadı sürdürüyor.

    Geniş tarım arazilerinde büyük biçerdöverlerle toplanan buğdaylar, depolara taşınıyor.

    Muş Ovası ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton #1

    Proje ile Muş'ta 350 çiftçiye yazlık buğday tohumu dağıtıldı

    AA'nın haberine göre, Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bu yıl "Atıl Durumdaki Tarım Arazilerinin Buğday Yetiştiriciliğiyle Tarıma Kazandırılması" projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

    Muş Ovası ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton #2

    "Bu yıl verim daha fazla olacak"

    Tohumların 12 bin 636 dekarlık alanda toprakla buluşturulduğunu belirten Gün, önceki yıllara oranla bu sene daha yüksek verim beklediklerini ifade etti.

    Gün, bu yıl Muş'ta 1 milyon 250 bin dekar civarındaki alana buğday ekimi yapıldığını, iklimin bugüne kadarki olumlu seyrinden dolayı yaklaşık 375 bin ton civarında buğday üretimi beklendiğini, Muş'a toplam katkısı 2 milyar 650 milyon lira olacağını belirtti.

    Muş Ovası ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton #3

    Muş Ovası ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton #4

    Muş Ovası ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton #5


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