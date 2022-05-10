Asgari ücretle çalışan birinin büyükşehirler dışında Anadolu’da rahat yaşayabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, buna rağmen Türkiye’de ‘iş beğenmeme’ olduğunu savundu.

"Türkiye'de iş var, çalışan yok..."

Bu sözlerin sahibi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı...

“Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var”

Bloomberg HT yayınına katılan Asmalı, Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu ancak iş beğenmeme gibi durumun yaşandığını belirtti.

Asmalı, "Bizim üyelerimizden gelen duyumlarınız var. Çok eleman arayan ama bulamayan var. Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var. Emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor." dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye’de iş beğenmeme var ViDEO

"Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor"

Yoğun emek isteyen işler için yabancı uyrukluların tercih edildiğini dile getiren Asmalı, "İnsanlar ağır işlerde, emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda bir süre sonra düşme olur"

Enflasyondaki gelişmeleri de değerlendiren Asmalı, gıda ve savaş kaynaklı enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Asmalı, “Enflasyonda bir miktar yükselme olabileceğini düşünüyoruz ancak kısa süre sonra yavaşlama ve düşme kaydedilir diye bekliyoruz.” dedi.

'Asgari ücretli mağdur edilmemeli'

Asgari ücrete, enflasyonun üstünde bir zam yapıldığını dile getiren Asmalı, fiyatlar arttıkça ücretleri yükseltmenin enflasyonu daha da yukarı çekeceğini aktardı.

Asmalı, asgari ücretlinin de mağdur edilmemesi gerektiğini, başka bir sosyal yol bulunması gerektiğini söyledi.

“Asgari ücretli Anadolu'da rahat yaşayabilir”

Asgari ücretin İstanbul ya da Ankara gibi büyük illerde cazip olmayabileceğini belirten Asmalı, “Anadolu'da bu ücretle daha rahat yaşanabilir. Ama buradaki işler de tercih edilmiyor. İhracatın bu kadar geliştiği ortamda, işsizliğin bu kadar olmaması gerekiyor. İşsizliğin daha geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Hiç fiyatlama yapamıyorduk”

Fiyatlama yapma konusunda eskiye oranla daha rahat olduklarını ifade eden Asmalı, “Doların 18,5 liraya kadar yükseldiği dönemde hiç fiyatlama yapamıyorduk. Şimdi dolar çok daha stabil. O nedenle fiyatlamayı da çok daha rahat yapıyoruz. Ama şimdi de fiyatlarda opsiyonlama 30-40 günlük sürelerden çok aşağı çekildi. Fiyatlarda geçerlilik süresi dediğimiz şey aşağılara çekildi. Şu anda maksimum 15 günlere çıkmış durumda. Hatta bir haftalık opsiyon tanınıyor.” diye konuştu.