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    Mustafa Varank: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz

    "Patentle Türkiye" toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, etkinliğe katılan gençlere Türkiye'nin geleceğinin birlikte inşa edileceği mesajını verdi.
    • 16.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:48
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    Mustafa Varank: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Patentle Türkiye 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

    "Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz"

    Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, gençlerin teknolojiye olan ilgisini önemsediklerini ve yeni çağın gereği olarak icat çıkartmalarını beklediklerini belirterek, ''Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşallah hep beraber inşa edeceğiz.'' dedi.

    Mustafa Varank

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