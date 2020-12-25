Mustafa Varank: Her bir projeye 2 milyon liraya kadar hibe vereceğiz

Mustafa Varank: Her bir projeye 2 milyon liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında sağlanacak hibe miktarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1.2 milyar liralık destek sağladı. Ajansın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi.

500 BİN İLE 2 MİLYON LİRA ARASINDA HİBE

Varank ayrıca, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı çerçevesinde her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceklerini bildirdi.

Mustafa Varank: İstanbul'da 842 projeye 1.2 milyar lira destek sağladık ViDEO