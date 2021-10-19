Mustafa Varank ilk yerli şanzımanı test etti

Eskişehir'de Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının tanıtım töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye uçan araçlarda da liderliğe oynama noktasında kararlıdır" dedi.

58 milyon euroluk yatırımla 2018 yılında çalışmalarına başlanan yüzde 90 yerlilik oranına sahip şanzımanın tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan şanzıman fabrikasında gerçekleştirilen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Metal-İş Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç katıldı.

"OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI, 2020'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 61,3 ARTTI"

Konuşmasına hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için taziyeyle başlayan Bakan Varank, pandemi nedeniyle küresel ölçekte otomotiv sektörünün darbe aldığını belirtti.

Türkiye’de alınan önlemlerle Çin, Avrupa ve ABD’ye göre bu darbeden daha az etkilendiklerine dikkat çeken Varank, “İki yıldır devam eden pandemi, dünyadaki yerleşik düzeni alt üst etti. Küresel zincirlerin kopmasına neden olarak tüm ekonomileri derinden sarstı ve maalesef otomotiv sektörü de pandemiden nasibini alan sektörler arasındaki yerini aldı. Bilhassa binek araç satışları dünyada büyük darbe yedi. Araç satışları Çin’de, ABD’de ve Avrupa’da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 oranında arttı. Tabi esas önemli olan husus bu artışın sürekliliğinin sağlanabilmesidir. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi” diye konuştu.

"TÜRKİYE SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DEĞİL, UÇAN ARAÇLARDA DA LİDERLİĞE OYNAMAKTA KARARLI"

Türkiye’nin elektrikli araçlarda liderliğe oynama hedefinin olduğunu ve gelecekte uçan araçlarda aynı hedefe sahip olduklarını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bazıları dar bakış açılarıyla eğlene dursun, ben de durmaksızın söylemeye devam edeceğim. Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil uçan araçlarda da liderliğe oynama noktasında kararlıdır. Şimdiden geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak bir tercih değil bir zorunluluktur. İnşallah gümbür gümbür gelen gençlerimizle bunu da başaracağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ TÜRKİYE'NİN LİDER İHRACAT SEKTÖRÜ"

Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere 40’ı aşkın ülkeye Eskişehir’de üretilen ağır ticari araçları ihraç ettiğine vurgu yapan Ali Koç, “An itibarıyla başta Avrupa olmak üzere, 40’ı aşkın ülkeye Eskişehir’de üretilen ağır ticari araçlarımızı ihraç ediyoruz. Otomotiv sektörü Türkiye’nin lider ihracat sektörü. Fakat her 100 liralık ihracatın 45-50 lirası ithal girdiyle yapılıyor. Kamyonumuzun yüzde 90’ı tamamen yerli. Ülke olarak pek çok endüstride yerlilik oranına öncelik veriyoruz. İşte bu kamyon da gerçek anlamda Türk mühendisliği ve işçiliğinin bir eseridir. Yani sizlerin arkadaşlar. Sizlerin eseridir. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tören yerli şanzımanın görücüye çıkarılması ve şanzıman başında toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.