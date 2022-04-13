Mustafa Varank, sanayi üretim verisini değerlendirdi

Şubat ayı verilerinin paylaşılmasıyla değerlendirme yapan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin üretimle büyüdüğünü söyledi.

Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçları dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu.

Güncel verilere göre şubatta sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre aylık bazda yüzde 4,4; yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Verilerin üzerine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan değerlendirme geldi.

"Türkiye üretimle büyüyor"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Mustafa Varank, sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini vurgulayarak "Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor." dedi.

Bakan Varank, paylaşımına TÜİK'in grafiklerini de ekledi.