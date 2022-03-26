Mustafa Varank: Türkiye küresel ekonominin parlayan yıldızı olacak

Bakan Mustafa Varank, Osmaniye'de TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 135 konutun TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgını sürecinde gücünü ve bağışıklığını güçlü bir şekilde kanıtladığını belirterek, "Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor." dedi.

"ŞEHİRLERİN EKONOMİSİ GÜÇLENDİRECEK YATIRIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Varank, ülkenin dört bir yanında, şehirlerin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşların refahını artıracak yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini aktardı.

"2002'DEN BU YANA 81 İLDE YAKLAŞIK 850 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ"

Çok sayıda ilde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Varank, üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye'nin en modern tesislerini ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

TOKİ'nin vatandaşlara daha kaliteli, güvenli ve sağlıklı yaşam ortamları sunan işler yaptığını ifade eden Varank, 2002'den itibaren 81 ilde yaklaşık 850 bin sosyal konut inşa ettiklerini anımsattı.

"OSMANİYE'DE 135 KONUT SAHİPLERİYLE BULUŞTURULDU"

Bakan Varank, bugün de Osmaniye'de 135 konutu sahipleriyle buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılında biz yolumuza devam edeceğiz, bu sosyal konutların sayısını tüm Türkiye'de 1 milyon 200 bine çıkarmış olacağız çünkü bizim bir hayalimiz var. Bu ülke insanını hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber inşa edeceğiz. Bunu da öyle sadece süslü sözlerle ya da hamasetle değil 20 yıldır hep yaptığımız gibi yine icratlarımızı daha da arttırarak yerine getireceğiz."





"BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK"

Türkiye'nin ekonomik alandaki başarılarına değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını, risklerle mücadele etme yeteneğini aslında güçlü bir şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük bir ivme yakaladık, büyük başarılar elde ediyoruz.





2021 YILINDA, ÜLKEMİZE TAM 14 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM ÇEKTİK

Biz, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize tam 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı, yüksek teknolojili işlerde adeta şu dönemde çağ atladık. 2021 yılında 294 teknoloji firmamız yurt dışından 1,6 milyar dolar yatırım almayı başardı."





"TÜRKİYE, ÜRETİMLE, İSTİHDAMLA, İHRACATLA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Varank, ihracatta da önemli artışların yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ihracatımız kendi rekorunu kırarak 225 milyar doları aştı. Bu yılın ilk aylarındaki performansımızda da ihracatın artarak devam ettiğini görebiliyoruz. Artık Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi, Türkiye'yi çok daha güzel bir geleceğin beklediğini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden memnunuz ama aynı zamanda enflasyondaki özellikle yurt dışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Vatandaşlarımızın zaman zaman sıkıntı çektiklerinin farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için de tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz.





TÜRKİYE YENİ KÜRESEL EKONOMİ DÜZENİNİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

Yakın zamanda inşallah bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra yeni küresel ekonomi düzeninin emin olun parlayan yıldızı olacak. Türkiye, üretimle, istihdamla, ihracatla çok daha güçlü bir ülke haline gelecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye'de yaptıkları yatırımlara ve organize sanayi çalışmalarına da değinerek, kenti çok daha güçlü şekilde kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.