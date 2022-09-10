Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde DIGIAGE Oyun Geliştirme Yaz Kampı'nda 51 ülkeden 600 gençle bir araya geldi.

Bilişim Vadisi'nde DIGIAGE Oyun Geliştirme Yaz Kampı sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 51 ülkeden gençlerle bir araya geldiği etkinlikte, "Türkiye, teknoloji tabanlı işlerde müthiş bir ivme yakaladı. Bundan 3 sene önce Türkiye'de bir tane Unicorn yani milyar dolarlık şirket yokken şu anda 6 Unicorn'umuz var. Bunlardan 3'ü oyun ve yazılım firmaları. Bu alana gençlerin de ilgi duyması ile beraber yakaladığımız ivme, Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak." açıklamasını yaptı.

Farklı ülkelerden gelip takım oluşturan öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, burada tasarlanan oyunları denedi.

"Burada gençlerin kariyerlerinde avantaj sağlanıyor"

Bakan Varank, kampa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 5 bin başvuru içerisinden 600 gencimizi buraya fiziki olarak davet ettik. Buraya gelen gençlerimiz kimisi dışarıda çadırlarda, kimisi yurtlarda kalıyor ama buraya gelerek renderından tutun da farklı senaryo yazımına kadar bir oyunu geliştirirken neye ihtiyacınız var, hangi bilgiye sahip olmanız gerekir, bunlarla ilgili bilgileri alıyorlar. Bunları nasıl oyunlarına aktaracaklarını öğreniyorlar. Daha sonrasında eğer şirketlerini kuracaklarsa nasıl desteklerden faydalanabiliyorlar bunlarla ilgili bütün bilgileri burada alarak aslında genç arkadaşlarımıza kariyerlerinde önemli bir avantajı sağlamış oluyoruz." dedi.

Kamplar sektöre insan kaynağı sağlıyor

Türk oyun ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan DIGIAGE, düzenlediği kamplarla sektöre insan kaynağı kazandırmayı, kamu ile sektör arasında köprü olmayı ve oyun stüdyolarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Mustafa Varank: Türkiye, teknoloji tabanlı işlerde büyük ivme kazandı VİDEO

Yaz kampı, 11 Eylül'e kadar devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde 1 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde başlayan DIGIAGE yaz kampı, 11 Eylül'e kadar sürecek.

Bu sene Avrupa Birliği (AB) kapsamına giren DİGIAGE'e Bosna Hersek, Norveç ve Litvanya'dan 30 kişilik bir ekip katıldı.

Gençlerin çadırlarda kaldığı, hem eğlenip hem öğrendikleri kampta toplam 51 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı yer aldı.

Oyun ekosistemindeki yaklaşık 600 yazılımcı, tasarımcı, senarist, yayıncı, öğrenci, reklamcı ve yönetici kampta yer alıyor.

Tasarımcılar 3 farklı alanda üretim yapıyor

DHA'nın haberine göre, Global iş birliği anlayışı ile fiziki ve online olarak bir araya gelen tasarımcılar, 10 günlük kampın sonunda projelerini tasarlayarak uluslararası jüriye sunacak. "Oyun Senaryosu- Metin", "Oyun Karakter Tasarımı-Grafik Animasyon" ve "Oyun Mekaniği-Yazılım" olmak üzere 3 kategoride üretim yaparak projelerini jüriye beğendirmeye çalışacak.





