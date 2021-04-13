Mustafa Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

Mustafa Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

Bakan Varank, sanayi üretimine ilişkin verileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Varank, "Şubatta, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sanayi üretimine ilişkin verileri açıkladı.

Sanayi üretim endeksi yıllık ve aylık değişim oranlarını yansıtan iki grafik paylaşan Varank, gönderisine şu notu düştü:

"AKSAKLIKLARA RAĞMEN ARTIŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR"

"Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor.

Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk."