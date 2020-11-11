Mustafa Yılmaz: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin otogaz kullanımında dünya birinciliği elde ettiğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2021 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.

Mustafa Yılmaz, sunum sırasında Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. LPG pazarı olduğunu vurguladı.

OTOGAZ KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Yılmaz, 2019 yılında ise Türkiye'nin otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yerleştiğini duyurdu.

Yılmaz, bugün 81 il merkezinin tamamında ve 559 ilçe ve beldede konutlarda doğal gaz kullanıldığını ve yıl sonunda doğal gaz kullanan ilçe ve belde sayısının ise 585'e ulaşacağını bildirdi.

Gelecek yıl devreye alınacak VGP ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "2023'te yerli gazımızın piyasaya arz edilmesiyle birlikte, Türkiye organize gaz piyasaları, 'Avrupa’da kendi ülkesinde üretilen gazın uluslararası ticarete konu edildiği az sayıdaki gelişmiş gaz ticaret merkezlerinden biri' olma imkanına ulaşacaktır." ifadesini kullandı.