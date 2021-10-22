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    Necmettin Batırel'in döviz kuru yorumu gündemde

    Necmettin Batırel'in döviz kuru yorumu gündemde

    Necmettin Batırel, ekonomi hakkındaki yorumlarını aylık 20 TL karşılığında takipçileriyle paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 11:38
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    Döviz kurlarının yükselişe geçtiği günlerde CNN Türk canlı yayınına çıkan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğine dair yaptığı yorumla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

    Necmettin Batırel, o günlerde "Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var.Buna köpükle müdahale etmek lazım. 10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor... Nasıl satıyorlar derler. Mutlaka düşer dolar. Biraz yavaş düşürecekler. Arkadan bir 10 daha satarım. Yetmedi bir 10 daha satarım, çil yavrusu gibi dağılırlar. Buz gibi olur.." ifadelerini kullanmıştı.

    Necmettin Batırel: 10 milyar doları şakkadak satarım ViDEO

    Necmettin Batırel in döviz kuru yorumu gündemde #1

    DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

    Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından yükselişe geçti.

    Dolar 9,62, euro 11,20, sterlin ise 13,26'ya yükseldi.

    NECMETTİN BATIREL'İ OKUMAK 20 TL

    Bu yükselişin ardından gözler Necmettin Batırel'e çevrildi.

    Ekonomiye ilişkin yorumlarını kendi sitesi üzerinden paylaşan Necmettin Batırel, takipçilerinden yorumlarını okuyabilmek için aylık 20 TL talep ediyor.

    Necmettin Batırel in döviz kuru yorumu gündemde #2

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