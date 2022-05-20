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    New York borsası düşüşte

    Fed'in hareketleri önce New York Borsası'na yansıyor. Fed'den faiz artırımı beklentileri artıkça, yatırımcılar hisselerini elinden çıkartıyor.
    • 20.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:31
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    New York borsası düşüşte

    ABD'deki enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, endeksler kapanışta negatif seyrini korudu.

    ABD'de işsizlik başvuruları dahil açıklanan veriler enflasyonu tetikler durumda.

    New York borsası, yükselen enflasyonla mücadele için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle günü düşüşle tamamladı.

    Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti

    AA'nın haberine göre, kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 31.253,13 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azaldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 3.900,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 11.388,50 puana indi.

    New York borsası düşüşte #1


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