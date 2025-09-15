Niğde’de çilek hasadı bereketli başladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulukışla Kaymakam Vekili Emir Osman Gökçe ile birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl köyünde düzenlenen çilek hasadına katıldı.

Vali Çelik, alın teriyle yetiştirilen çileklerin sofralara ayrı bir lezzet kattığını belirterek, çiftçilerin gayretini takdir etti.

Çelik, "Hep birlikte bu bereketin sevincini yaşıyoruz. Emek veren tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

"ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ"

Bu yıl yaşanan zirai don olayına da değinen Vali Çelik, üreticilerin zorlu süreci devletin destekleri ve alınan tedbirlerle aşacaklarını ifade ederek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

"HASAT TÜM ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Niğde’nin çilek üretiminde Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatan Vali Çelik, yaklaşık 1,60 dekar alanda yapılan üretimin istihdam ve ekonomiye katkı sağladığını belirterek, "Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.